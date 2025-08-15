Huaral: Padre e hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su camioneta

Con total sangre fría, unos criminales grabaron el momento en que asesinaron a un padre y a su hijo adolescente, mientras ambos lavaban su camioneta en plena vía pública en Huaral

Primeras investigaciones revelaron que la víctima era un taxista de 42 años, identificado como Santos Alberto Menacho Calderón, y su hijo, quienes estaba a su lado durante el ataque, fueron cruelmente asesinados por parte de presuntos sicarios.

Fueron acribillados frente a varios testigos

Agentes de Criminalística llegaron al lugar y encontraron nada menos que 23 casquillos de balas. Testigos indicaron que desconocidos en motocicleta les dispararon para luego escapar por una avenida paralela al Parque de los Sueños.

En una rápida intervención, efectivos de la Depincri Huaral realizaron un operativo poco después del crimen, logrando la detención de cuatro sospechosos vinculados al doble asesinato.

Entre ellos habría un menor de 16 años y todos serían integrantes de la banda criminal conocida como ‘Los Sanguinarios de Huaral’.

En la vivienda donde fueron capturados, la Policía incautó un arma de fuego con municiones, la cual había sido escondida dentro de un horno de cocina.

Cabe señalar que, por la magnitud del ataque, la policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas y se presume que los sicarios esperaron a que sus víctimas estén fuera de su vivienda para atacarlos.