Horror en El Agustino: acuchillan a madre frente a sus hijas cuando las recogía del colegio

La pánico sorprendió a decenas de escolares y comerciantes en el pasaje Leonidas Anglas, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Riva Agüero, en El Agustino. Eran alrededor de las 6:30 p.m., hora de salida del colegio Ramón Castilla, cuando una mujer que había recogido a sus dos hijas fue atacada con un cuchillo por un sujeto que la interceptó en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima corrió junto a las niñas y buscó refugio junto a una comerciante. Sin embargo, el agresor se aproximó y, a pesar de que sus menores hijas estaban presentes, sacó un arma punzocortante e intentó clavársela en varias oportunidades.

Los gritos de las pequeñas y de otros escolares alertaron a los vecinos, pero el sujeto huyó hacia la avenida Riva Agüero antes de ser reducido. En las imágenes se observa que varios menores, de entre 6 y 7 años, presenciaron el ataque a pocos metros de la puerta del colegio. Una de las niñas intentó auxiliar a su madre, mientras la otra corrió hacia el otro extremo.

OSCURIDAD E INSEGURIDAD

Residentes denunciaron que el pasaje es oscuro y desolado por las noches, y criticaron la ausencia de serenazgo. Incluso han colocado letreros de “Vecinos unidos contra la delincuencia” y han instalado sus propias cámaras ante la poca presencia de las autoridades.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y el vínculo con el agresor, pero la Policía ya investiga el caso para dar con su paradero.