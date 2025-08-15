Buenos Días Perú

Extranjero es asesinado a balazos frente a su pareja y su hija en la Plaza San Martín

Fue atacado por más de una decena de sujetos que también lo apuñalaron para acabar con su vida.



En el Cercado de Lima, un ciudadano venezolano de 22 años fue asesinado a balazos y a puñaladas. La víctima estaba en el lugar con su pareja embarazada y su pequeña hija de solo 5 hijos.

De acuerdo a primeras pesquisas, los asesinos llegaron en una bicicleta y su cómplice a pie para no levantar sospecha alguna y se acercaron al extranjero y su familia.

LO BALEARON FRENTE A SU HIJA DE 5 AÑOS

Primero fueron tres los sujetos que lo golpearon y luego llegaron alrededor de 15 personas para atacarlo en "manada". Lo acorralaron y en medio de la discusión le dispararon 5 veces tras acuchillarlo.

La pareja del extranjero contó que sabe quiénes son los asesinos y aseguró que el ataque fue porque el venezolano se negó a vender drogas para ellos.

Cabe señalar que, la víctima fue llevada a un hospital cercano donde perdió la vida al llegar.


