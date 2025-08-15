Extranjero es asesinado a balazos frente a su pareja y su hija en la Plaza San Martín

En el Cercado de Lima, un ciudadano venezolano de 22 años fue asesinado a balazos y a puñaladas. La víctima estaba en el lugar con su pareja embarazada y su pequeña hija de solo 5 hijos.

De acuerdo a primeras pesquisas, los asesinos llegaron en una bicicleta y su cómplice a pie para no levantar sospecha alguna y se acercaron al extranjero y su familia.

LO BALEARON FRENTE A SU HIJA DE 5 AÑOS

Primero fueron tres los sujetos que lo golpearon y luego llegaron alrededor de 15 personas para atacarlo en "manada". Lo acorralaron y en medio de la discusión le dispararon 5 veces tras acuchillarlo.

La pareja del extranjero contó que sabe quiénes son los asesinos y aseguró que el ataque fue porque el venezolano se negó a vender drogas para ellos.

Cabe señalar que, la víctima fue llevada a un hospital cercano donde perdió la vida al llegar.