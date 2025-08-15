Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en el Callao

Los ataques con explosivos parecen incrementarse de manera alarmante en la capital y esta vez en el Callao, un presunto extorsionador lanzó un artefacto dentro de un gimnasio que estaba con decenas de personas en su interior.

Las cámaras del negocio captaron al sujeto vestido de negro encendiendo el explosivo tipo dinamita y luego lanzándolo donde había varias personas practicado su rutina de ejercicios.

CON LA EXPLOSIÓN SALIERON DESPAVORIDOS

Tras la fuerte detonación los clientes del gimnasio salieron despavoridos al notar lo que sucedía buscando salvaguardar sus vidas.

Cabe señalar que, se supo que el dueño del gimnasio tiene 12 años trabajando con el negocio y es la primera vez que es víctima de extorsionadores.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.