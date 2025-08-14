Habla la familia del policía asesinado en Los Olivos: “Deja en la orfandad a una niña de 5 años”

Como informamos desde más temprano, en el distrito de Los Olivos, el suboficial de segunda de la PNP Juan Carlos Díaz, falleció esta madrugada en medio de una balacera tras una persecución policial contra unos criminales extranjeros que habían intentado asaltar un negocio en la zona.

La persecución se inició en el Óvalo Huandoy y mientras los agentes de la comisaría de Sol de Oro y de Laura Callens se encontraban tras los delincuentes, el suboficial fue abatido por cuatro disparos.

Pero pese a que fue auxiliado por sus colegas, su muerte fue confirmada en el Hospital Municipal de Los Olivos.

EN MEDIO DEL DOLOR PIDEN JUSTICIA

Esta mañana las hermanas del suboficial de segunda de la PNP Juan Carlos Díaz, que perdió la vida cumpliendo con su deber, señalaron que deja en la orfandad a una niña de 5 años y a su madre totalmente destrozada por su perdida.

“Él era el sustento de la casa, vivía en el segundo piso con nosotras, era un buen hijo y un buen hermano, hace un año falleció nuestro padre y él se quedó como cabeza de la familia”, indicó entre lagrimas una de sus hermanas.

Ahora sus familiares piden justicia, y que den con el responsable de la muerte de su hermano.

Cabe señalar que, los agentes de la Policía lograron atrapar a uno de los criminales, que iba en una moto durante la persecución, se trata de un extranjero que se identificó como Jesús Alberto Chanchamiré Ibarra de 27 años, que tendría denuncias por sicariato, trata de personas y explotación sexual.