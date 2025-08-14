Hermano de Martín Vizcarra: “No es momento de hablar de candidaturas”

Antes se su traslado la penal de Barbadillo, el hermano del expresidente Martín Vizcarra llegó hasta la carceleta del Poder Judicial con algunas pertenencias para su familiar, y a la espera de su traslado al centro penitenciario donde deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva.

Mario Vizcarra, se pronunció tras la prisión preventiva contra el expresidente y afirmó que “Es un dictamen abusivo”, calificando la resolución del Poder Judicial como “un acto prepotente”.

¿HABLÓ SOBRE SU CANDIDATURA?

En otro momento señaló que confían en que su hermano estará menos tiempo privado de libertad, ya que consideran que la ley los respalda: “En el más breve plazo estará en libertad”, agregó.

También fue consultado sobre los rumores que él sería el candidato a la presidencia por el partido fundado por su hermano Perú Primero indicó que “No es momento de hablar de mi candidatura”, descartan que tenga aspiraciones políticas por el momento.

Cabe señalar que, el expresidente de la república y actual líder del partido Perú Primero deberá cumplir una prisión preventiva de cinco meses en el penal Barbadillo.