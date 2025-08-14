Vecinos de SMP denuncian ola de robos de medidores y tapas de cajas de servicios

En la cuadra 2 de la avenida Próceres, en San Martín de Porres, los vecinos de la urbanización Condevilla dicen vivir en constante alerta por los continuos robos de medidores de agua, luz y gas, así como de las tapas que los protegen. Las cámaras de seguridad registraron a dos sujetos que, amparados en la oscuridad, sustraen un medidor de luz sin mayor dificultad.

RESIDENTES ESTÁN HARTOS

Pese a que la comisaría se encuentra a pocos metros, los residentes aseguran que sus denuncias no han sido atendidas. “La comisaría sabe que paran ahí tomando, pero normal, ¿no?”, reclamó una vecina.

Las tapas metálicas y los medidores son revendidos, presuntamente, por recicladores en la “cachina”. Ante la falta de acción, los vecinos han colocado rejas, candados o incluso tablas de madera para proteger las instalaciones. “Nosotros tenemos medidores antiguos, los metálicos; luego lo han robado y Sedapal demoró más de un mes en reponerlo”, contó otro afectado.

El problema se extiende a lo largo de la avenida y otras calles del distrito. Durante la grabación del reporte, se observó la presencia de recicladores en la zona, a quienes los vecinos señalan como los principales responsables de reducir las piezas robadas. “Amanecen ya sin tapa, se llevan todo. Han robado toda la cuadra”, denunció una moradora.

Sedapal confirmó que realiza trabajos frecuentes de reposición y mantenimiento en la zona debido a estos robos, aunque reconoció que se trata de un problema recurrente en todo la jurisdicción.