Familia pide ayuda para ubicar a peruana desaparecida en EE.UU.: no se sabe de ella ni de sus hijos hace seis días

La familia de Sheila Cabrera Gutiérrez Rosillo vive días de angustia tras perder contacto con ella en Estados Unidos. La mujer, madre de tres menores, partió hace dos años al país norteamericano junto a su esposo, con quien, según su madre, mantenía una relación marcada por episodios de violencia y control.

SOSPECHAN DE ESPOSO

Elva Genoveva, madre de Sheila, contó que el último contacto fue el sábado pasado, durante una videollamada en la que su hija expresó su deseo de denunciar a su pareja y marcharse con sus hijos. “Mamita, ya no aguanto. Él no cambia. Me humilla, esconde mis cosas, me bota mis celulares. Quiero irme a otra parte con mis hijos y estar tranquila”, relató la mujer.

En esa comunicación, la madre notó a su yerno callado, sin intervenir. Según dijo, los problemas incluían agresiones previas, prohibiciones para trabajar o arreglarse, y discusiones por el manejo del dinero. “Era una relación tóxica desde que estaban en Perú”, afirmó.

Desde ese sábado, Sheila no volvió a contestar llamadas ni mensajes. El domingo, al intentar comunicarse con su yerno, este respondió por mensaje que estaba en migraciones con los niños porque su esposa había sido “detenida” por esa autoridad, pero no volvió a comunicarse.

Elva Genoveva pidió la intervención urgente de la Cancillería, el Ministerio de la Mujer y el consulado peruano en EE. UU. “Necesito saber dónde está mi hija, dónde están mis nietos, si están bien. No sé si les ha pasado algo”, imploró.