Transportistas anuncian paro para el 21 de agosto: 90% del sector lo acataría, según Martín Valeriano

El secretario de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, confirmó que el 90 % de los transportistas de Lima y Callao acatarán el paro convocado para el 21 de agosto en protesta por el incremento de la criminalidad.

“El Gobierno nos obliga nuevamente a salir a las calles por la inacción e inoperancia frente a la inseguridad. Más de 40 conductores del transporte urbano formal han sido asesinados por extorsionadores en lo que va de 2024 y 2025”, declaró Valeriano a Buenos Días Perú.

OTROS SECTORE SE SUMARÍAN

El dirigente explicó que la fecha inicial era el 11 de agosto, pero se reprogramó para coordinar con otras organizaciones sociales afectadas por la delincuencia. “Queremos articular con vehículos menores, comerciantes, farmacias, bodegas, mercados y colegios, porque todos son víctimas”, señaló.

Valeriano exigió una estrategia integral que involucre a todos los poderes del Estado, incluyendo al Ministerio Público y el INPE, para combatir a las bandas criminales. Criticó además que la Policía Nacional no cuente con la logística y tecnología necesarias. “Les dan presupuesto y se compran autos de lujo, pero no se invierte en la lucha frontal contra la delincuencia”, sostuvo.

El paro busca que las autoridades incrementen el patrullaje y refuercen la seguridad para transportistas y ciudadanos. “Solo cuando hay paro vemos policías en las calles; después, la ciudadanía queda abandonada”, advirtió.

Según el gremio, esta será la tercera medida de fuerza del transporte urbano formal contra la inseguridad, luego de las realizadas en septiembre de 2023 y abril de 2024, que no lograron compromisos efectivos del Gobierno.