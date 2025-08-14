Así fue la captura del sospechoso del asesinato de un policía en Los Olivos

Como informamos previamente, un agente PNP del servicio de patrullaje motorizado murió tras recibir disparos durante un operativo en el distrito de Los Olivos, mientras otro efectivo permanece grave.

Tras el operativo policial, las autoridades detuvieron a un sospechoso de nacionalidad extranjera quien sería el cómplice del otro venezolano que habría acabado con la vida del sub oficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán.

Este nuevo incidente ha generado conmoción entre las autoridades y la ciudadanía ya que es el segundo efectivo del policía asesinado en el mes de agosto.

EXTRANJERO DETENIDO POR SOSPECHOSO

El ciudadano venezolano detenido, indicó que no estaba en la persecución y dio un nombre que está siendo verificado por las autoridades, así como su situación migratoria en el país.

Cabe señalar que, además del lamentable fallecimiento del efectivo, otro agente resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro de salud y su estado es delicado.