Caída de juego mecánico deja dos menores heridos en Chosica: no contaba con autorización municipal

Momentos de pánico se vivieron en el parque central de Chosica cuando el juego mecánico “Galaxy” colapsó con varios niños y adultos en su interior. El accidente dejó dos menores heridos, quienes fueron trasladados de inmediato al hospital.

Testigos señalaron que, tras el desplome, personas que se encontraban cerca auxiliaron a los afectados. Las imágenes muestran los primeros auxilios brindados a los dos niños, que sufrieron contusiones. “Inmediatamente fueron al hospital para la atención correspondiente. Después de la evaluación, ambos han sido dados de alta”, detalló un representante del municipio.

NO CONTABA CON AUTORIZACIÓN

Personal de la municipalidad de Chosica acudió al lugar y colocó un cartel de clausura. Se confirmó que el juego contaba con inspección de Defensa Civil, pero no con autorización municipal, la cual se encontraba en trámite. Debido al accidente, se canceló la actividad especial por el Día del Niño que se iba a realizar en el parque.

Las autoridades investigan si el desperfecto mecánico se debió a una falla de mantenimiento y evalúan medidas para reforzar la seguridad en este tipo de atracciones.