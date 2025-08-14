Chofer de la empresa TransLima fue baleado por extorsionadores en un paradero de SMP

Los ataques a las empresas de transporte urbano siguen sin freno en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de San Martín de Porres, un chófer de la empresa de transportes TransLima fue atacado a balazos por dos presuntos extorsionadores.

Según primeros informes policiales, la víctima fue abordada por los criminales cuando estaba a punto de llegar a su paradero final cuando fue baleado por los hampones.

Tras dispararle, los sujetos huyen del lugar, el conductor herido fue auxiliado por sus compañeros de trabajado y algunos pasajeros, y fue llevado a un hospital y su recuperación es favorable.

Cabe indicar que, los trabajadores de la empresa denunciaron que son tres las bandas criminales que le exigen el pago de cupos de 15 soles diarios.

Al parecer, se habrán negado a pagar ayer y por ello sucedió el ataque.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.