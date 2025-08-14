Enfrentamiento entre policía y delincuentes deja un suboficial sin vida en Los Olivos

En el distrito de Los Olivos, un agente de la policía cayó abatido en un enfrentamiento a balazos con dos delincuentes en la vía pública. De acuerdo a las primeras pesquisas de este caso, el sub oficial de segunda se sumó a una persecución policial.

El agente llegó como refuerzo a la persecución de los hampones que inició en la jurisdicción de Sol de Oro. Según el reporte policial, los agentes solicitaron apoyo ante la fuga de dos sospechosos.

El agente abatido llegó como refuerzo

Tras salir de la jurisdicción de Sol de Oro, los policías pidieron apoyo a sus colegas de Laura Caller. Fue por ello que el agente de 27 años se sumó a la persecución en su motocicleta de reglamento.

En medio del recorrido, los delincuentes, que eran extranjeros, dispararon contra los policías hiriendo al sub oficial de segunda Juan Carlos Díaz.

Cabe señalar que, el agente abatido cayó violentamente de su motocicleta muy mal herido y luego fue llevado al hospital, pero llegó sin vida.