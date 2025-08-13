Alarmante: Vecinos denuncian que crímenes se incrementan en calles de Lima Sur

En la capital se conoce como Lima Sur al área que comprende los distritos de San Borja, Santiago de Surco, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, y es una de las zonas donde se registra un alto índice de criminalidad, donde la inseguridad es un problema grave y creciente.

Casi a diario en sus calles se reportan robos "en manada", asaltos, pandillaje y consumo de drogas como los delitos más frecuentes, siendo sus vecinos lo que perciben una constante sensación de temor donde la desigualdad social agrava la situación.

VECINOS ATERRADOS

Lamentablemente los vecinos de Lima Sur manifiestan sentirse inseguros al transitar por las calles, un sentimiento que persiste a pesar sus distritos fueron declarados en estado de emergencia en un intento por controlar la situación, pero los reportes semanales de delitos como el sicariato y la extorsión continúan incrementando el temor entre la población.

En esta nota de Buenos Días Perú, sea testigo de los testimonios de los vecinos que a diario salen con miedo a las calles enfrentando el temor de no volver a sus casas.