SJL: Escolar queda grave tras ser impactado por un auto en la avenida Lloque Yupanqui

En el distrito de San Juan de Lurigancho en la Zona de Canto Grande, la avenida Lloque Yupanqui fue el escenario del atropello de un escolar muy cerca de su centro de estudios.

En el lugar hay dos colegios, pero lo que no hay es la señalización adecuada ni los rompemuelles para la seguridad de los escolares que a diario cruzan esta avenida para llegar a clases

Como se sabe, los llamados rompemuelles son badenes reductores de velocidad que se usan en situaciones donde es necesario regular el tránsito por un tiempo limitado, como es el caso de los centros educativos.

VECINOS PUSIERON UN ROMPEMUELLE HACE 3 AÑOS

Los vecinos del lugar denuncian constantes atropellos y accidentes de tránsito por falta de rompemuelles, y señalan que hace tres años ellos mismos tuvieron que instalar uno para evitar mayores desgracias, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto por la seguridad de todos los pobladores y sobre todo de los escolares.

Cabe señalar que, una cámara de seguridad captó el momento cuando el escolar fue impactado por un vehículo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital del sector, donde se viene recuperando.