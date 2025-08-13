Detonan explosivo contra vehículo y vivienda de exfiscal anticorrupción en Comas

En el distrito de Comas, en la zona de Collique una vivienda fue el blanco de la delincuencia. Una banda de presuntos extorsionadores incendió una moderna camioneta qué estaba en estacionado en la puerta de una casa.

Las cámaras de seguridad del inmueble captaron a los sujetos cuando rociaron el vehículo con un liquido que sería gasolina y luego prende fuego a la camioneta mientras todos en el lugar dormían en horas de la madrugada.

La propietaria de la camioneta siniestrada es una exfiscal anticorrupción, quien por protección prefiere mantener su identidad en secreto, y manifestó que no sabe cual habría sido el motivo del ataque cerca de las 3:30 de la madrugada, pero no se descarta que sea algún caso de extorsión.

Producto del ataque, otro de sus vehículos también se vio afectado, así como la fachada del inmueble de cuatro pisos, donde según su manifestación vive su madre junto con su nieta y un sobrino de la exfiscal,

Cabe señalar que la mujer afectada, pide que se realicen las investigaciones de este atentado contra su propiedad y su familia, y que las autoridades den pronto con los autores de este hecho ya que las cámaras de seguridad captaron todo su accionar delictivo durante el ataque a su propiedad.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.