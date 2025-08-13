Cinco asesinatos el último fin de semana en el Rímac: alcalde pide más presupuesto para combatir inseguridad

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, alertó que en su distrito se registraron cinco asesinatos durante el último fin de semana. En diálogo con Buenos Días Perú desde el puente Trujillo, que marca el límite con el Cercado de Lima, el burgomaestre evidenció la diferencia en inversión entre ambos distritos: mientras el Cercado recibe alrededor de 200 millones de soles anuales, el Rímac cuenta solo con 10 millones.

De la Rosa sostuvo que este desequilibrio impide ejecutar obras y reforzar la seguridad ciudadana. Como ejemplo, señaló que actualmente solo disponen de 30 motocicletas —donadas por la Municipalidad de Lima— y cuatro patrulleros. Además, mencionó que un trabajador municipal fue baleado la noche anterior mientras realizaba labores en una vía principal.

HACE LLAMADO AL MININTER

El funcionario recordó que su gestión impulsó medidas como el uso obligatorio de chalecos naranjas para motociclistas y la prohibición de que dos personas circulen en una moto lineal, acciones que, según dijo, redujeron la incidencia delictiva. Sin embargo, lamentó que el Gobierno haya restringido estas disposiciones, lo que, a su juicio, ha favorecido el repunte de la delincuencia.

“Señor ministro del Interior, estamos a 50 metros de Palacio de Gobierno. Cruce el puente y vea la realidad. Necesitamos acciones firmes, no retrocesos”, exhortó. También propuso cambiar la iluminación amarilla por luces LED en vías metropolitanas y ejecutar su proyecto de una ciudad penitenciaria a más de 5.000 metros de altura, con el fin de aislar a los criminales más peligrosos.

Finalmente, pidió que se apruebe el proyecto de inversión en seguridad presentado al Gobierno y que se mantenga un diálogo directo con los alcaldes, “quienes conocen de primera mano los problemas y las soluciones”.