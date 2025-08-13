Sereno que abatió a delincuente denuncia que vehículos sospechosos rondan su casa

El último lunes por la noche, un sereno de Villa María del Triunfo abatió a un delincuente que intentó asaltarlo. Aunque fue detenido e investigado por homicidio, recuperó su libertad horas después, al confirmarse que actuó en legítima defensa. Sin embargo, la tranquilidad no ha vuelto a su vida. El agente denunció que en las últimas horas ha detectado vehículos y motos rondando de forma sospechosa su domicilio, una zona poco transitada. Uno de esos autos pertenecería al delincuente abatido, quien vivía cerca del lugar del enfrentamiento.

“Me interceptaron dos sujetos que bajaron de un vehículo rojo. Me apuntaron y uno de ellos intentó disparar, pero el arma falló. Reaccioné y neutralicé la amenaza”, relató el también licenciado del Ejército y con licencia L1 para portar arma de defensa personal. El segundo criminal habría resultado herido y logró huir.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

El operativo posterior permitió hallar el auto usado por los delincuentes abandonado a pocas cuadras. Este tenía denuncia por robo y estaba requisitoriado. La Fiscalía abrió una investigación de 60 días para confirmar la legítima defensa y archivar el cargo de homicidio.

El agente, que vive con su madre de la tercera edad, ha recibido días libres para alejarse de la zona y solicita apoyo policial para mudarse de manera segura. “Pido justicia y garantías. No inicié la agresión, solo defendí mi vida y la de mi familia”, expresó.