Queman puerta de casa de dirigente de empresa 'Etmosa': capturan a implicado en atentado

La Policía Nacional capturó en San Martín de Porres a Anderson Ramírez, alias “Malaco”, un ciudadano venezolano de 22 años acusado de participar en el atentado contra la vivienda de un dirigente de la empresa de transportes Etmosa.

AMENAZA DE DOS MAFIAS EXTORSIVAS

Según las autoridades, la puerta del inmueble terminó envuelta en llamas como advertencia de las bandas criminales “Desa” y “Occidentales”, que desde hace cinco meses extorsionaban a la víctima. Además del ataque, los delincuentes enviaron audios amenazantes y mensajes con fotografías de la casa, acompañados de imágenes de armas de fuego.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre roció gasolina frente a la vivienda, recibió un pago y huyó. Durante su detención, “Malaco” confesó haber ejecutado el ataque “por necesidad”. El coronel PNP Roger Cano precisó que estas organizaciones reclutan a extranjeros en situación migratoria irregular para perpetrar atentados y evitar ser identificados.

En el operativo se incautaron municiones y una nota extorsiva. La Policía continúa con las investigaciones para desarticular a las bandas responsables de una ola de ataques que mantiene en alerta a los transportistas de la capital.