ATU destruye más de 150 vehículos informales: destrozan el "Anconero" con más de S/183 mil en multas

En un nuevo golpe contra la informalidad en el transporte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró de circulación y chatarreó más de 150 vehículos que operaban sin autorización y acumulaban millonarias multas. Entre ellos destaca un “Anconero” con placa W3W-771, cuya deuda superaba los S/ 183,500.

La acción se enmarca en un operativo conjunto con Sutrán y el Ministerio de Transportes, que contó con la presencia del ministro César Sandoval. Durante la actividad, se recordó que algunos de los vehículos intervenidos estuvieron implicados en siniestros viales, incluido el trágico accidente del 30 de julio, en el que murieron tres personas y al menos 27 resultaron heridas.

TAMBIÉN AYUDARÁ A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE

Según la ATU, este primer lote de 162 unidades retiradas permitirá reducir alrededor de 14,100 kilos de CO₂, además de liberar las vías de automóviles en estado de abandono y obsoletos. “Sacar a estos vehículos significa darle mejor calidad de vida a la ciudadanía”, subrayó Sandoval.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la ATU, Jaime Romero, anunció una última convocatoria para que los transportistas informales inicien su proceso de formalización. Asimismo, adelantó que se vienen renovaciones y proyectos orientados a mejorar la movilidad y cuidar el medio ambiente.