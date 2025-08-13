Un muerto y un herido deja enfrentamiento entre presuntos barristas en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, los presuntos integrantes de las llamadas barras de los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron a balazos, pedradas y hasta con fuegos artificiales en una concurrida avenida, dejando a una persona fallecida y otro herido.

El hecho ocurrió cuando los presuntos hinchas de Universitario de Deportes hicieron una caminata por su aniversario por las calles de SJL y el trayecto se encontraron con hinchas del equipo rival y se desató la pelea.

La gresca, que empezó a pedradas y con fuegos pirotécnicos, se convirtió en una batalla campal que empeoró cuando se enfrentaron a balazos.

VÍCTIMA PERDIÓ LA VIDA CAMINO AL HOSPITAL

Producto de este enfrentamiento, un barrista de del equipo crema perdió la vida camino a un hospital de la zona y otro terminó con graves lesiones.

Cabe señalar que, los vecinos de San Juan de Lurigancho, piden mayor presencia policial en la zona ya que hechos como este son cosas de todas semanas.