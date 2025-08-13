Hombre es asesinado a balazos en un paradero de la Panamericana Sur en Surco

Los asesinatos con arma de fuego se incrementan de manera alarmante en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de Surco, un hombre fue asesinado de 3 disparos en plena Panamericana Sur en horas de la madrugada.

Según primeras investigaciones, la víctima estaba en uno de los paraderos esperando un bus, cuando aparecieron los asesinos en un vehículo. Los criminales le dispararon desde la unidad y luego escaparon a toda velocidad.

SE TRATARÍA DE UN AJUSTE DE CUENTAS

La policía investiga este caso como un posible ajuste de cuentas o por un caso de extorsión, por lo que las pesquisas serán vitales para esclarecer este nuevo hecho de sangre en las calles de la capital.

Cabe señalar que, en los últimos meses las cifras y los crímenes recientes no solo estremecen y aumentan el temor en la población por su brutalidad, sino por el patrón de impunidad y sangre fría que se repite en distritos diversos de la capital, sin distinción de edad, sexo o condición social.