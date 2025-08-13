Estaba cerca de su casa: Continúan las investigaciones por el asesinato de una prestamista en VES

Una mujer identificada como Elizabeth Choque, de aproximadamente 50 años y dedicada al préstamo de dinero, fue asesinada a balazos la noche en el distrito de Villa El Salvador.

El ataque ocurrió pasadas las 7 de la noche, en la intersección de la avenida José Olaya y la calle Los Sauces.

LA MUJER ERA UNA VECINA DEL LUGAR

Según testigos del este nuevo hecho de sangre, la víctima era una vecina del sector y fue atacada a pocos metros de su vivienda.

Agentes de la comisaría del sector llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias. La Policía ha iniciado las investigaciones para determinar las causas de este crimen que tiñe de sangre las calles de uno de los distritos mas afectados por la criminalidad en la capital.

Cabe señalar que, solo en los primeros seis meses de 2025, en la capital se registró 415 homicidios, lo que representa una cifra alarmante comparada con los 377 casos del mismo periodo en 2024.

Lo preocupante ante noticias como esta es que, la violencia por asesinatos está alcanzado niveles alarmantes durante 2025, superando ya el millar de víctimas mortales solo en la capital y reflejando una preocupación creciente en todo el país.