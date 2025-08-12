Robos en 'manada' incrementan en Lima Sur: golpean a sujeto para quitarle su mochila en VES

Los robos en manada vienen incrementando en la capital. El último hecho ocurrió en el cruce de Los Álamos con el Modelo, en Villa el Salvador, donde la víctima fue atacada por al menos cinco delincuentes.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto fue interceptado por delincuentes en manada que se encontraban encapuchados y con cuchillos. Los ladrones lo golpearon y le robaron su mochila.

Robo en manada frente a colegio

La víctima colocó la denuncia en la comisaría de Laderas de Villa. Esta situación viene causando gran preocupación ya que el robo en manada ocurrió frente a la institución educativa "Héroes del Cenepa".

Temor vecinal y escolares expuestos

Cámaras de seguridad de la municipalidad de Villa el Salvador habrían captado el ataque a los transeúntes y los vecinos se encuentran atemorizados, así como los padres de familia. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que varios estudiantes llegan a su colegio para recibir sus clases y podrían ser víctimas de estos delincuentes.