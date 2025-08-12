Mujer muere atropellada por camioneta de serenazgo de SJL: sus restos siguen en la morgue

El hijo de la adulta mayor cuestionó la demora en el traslado a su madre para ser atendida. Su cuerpo aún permanece en la Morgue de Lima.

Un trabajador del serenazgo de San Juan de Lurigancho atropelló a una mujer de 75 años cuando cruzaba la pista por una vía de doble sentido. El hecho ocurrió la tarde del último lunes 1 de agosto en la calle Huacas.

El conductor no habría visto a la víctima identificada como Olga Eusebia Donayre Conca, quien cruzaba por la vía dejándola tendida en el pavimento antes de trasladarla en el mismo vehículo municipal a una clínica, donde falleció.

Denuncian falta de atención y demoras

Tras quedar inconsciente en la pista durante 15 minutos rodeada de transeúntes y trabajadores ediles, fue subida al asiento posterior de la unidad de Serenazgo para su traslado a la clínica La Luz. Alcides Conca, hijo de la víctima, denunció que el centro médico inicialmente negó la atención.

Conca cuestionó la demora en el traslado a su madre y su cuerpo aún se encuentra en la morgue de Lima. Mientras tanto, el conductor del vehículo permanece en la comisaría de Zárate, donde se le practicó dosaje etílico.

Municipalidad de pronuncia

Familiares del sereno calificaron el hecho como "accidente", mientras que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado donde se comprometió a asumir los gastos y aplicar sanciones a los responsables tras las investigaciones policiales.