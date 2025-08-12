SMP: le roban camioneta a padre de familia y luego le dejan carta extorsiva

Un padre de familia fue asaltado a mano armada cuando llegaba a su vivienda en la zona de Chuquitanta, en San Martín de Porres. El robo ocurrió cerca de la medianoche, mientras el hombre y su hijo intentaban ingresar la camioneta al garaje.

Según el testimonio de la víctima, dos sujetos armados salieron de un terreno baldío y lo encañonaron para obligarlo a bajar del vehículo. “Me apuntaron en la cabeza y me golpearon. No reaccioné pensando en mi familia”, relató. Los delincuentes no solo se llevaron la unidad, sino que revisaron sus bolsillos para arrebatarle otras pertenencias.

Vecinos señalaron que la inseguridad en la zona se ha agravado. Recordaron casos recientes de hallazgos de vehículos abandonados con rastros de sangre e incluso un cuerpo descuartizado. “Aquí no hay patrullaje, vivimos con miedo”, afirmó un residente.

LE PIDEN RESCATE POR VEHÍCULO

La denuncia fue presentada en la comisaría de Pro. Aunque en un inicio no hubo comunicación de los delincuentes, al día siguiente dejaron una carta extorsiva en la puerta de la vivienda, con un número al que el agraviado debía llamar para coordinar la devolución de la camioneta.