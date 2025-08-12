Sereno abate a presunto ladrón que intentó asaltarlo en VMT: trabajador se encuentra detenido

Un sereno de Villa María del Triunfo se encuentra detenido tras abatir a un presunto delincuente que intentó asaltarlo en la urbanización Mariano Melgar cuando se dirigía a su centro de labores la noche del último lunes 11 de agosto.

Los familiares de Denilson Gonzáles de 25 años, llegaron hasta la comisaría de Villa María del Triunfo, y contaron que el trabajador fue interceptado por dos sujetos quienes intentaron asaltarlo e hizo uso de su arma de reglamento.

Familia pide liberación

Uno de ellos se dio a la fuga herido mientras que el otro falleció tras recibir dos impactos de bala. El militar en retiro se encuentra detenido y su familia pide que sea liberado al asegurar que "actúo en defensa propia".

"Pido justicia por mi hermano, lo único que hizo fue actuar en defensa propia porque lo querían matar" (...) "Mi hermano es un chico que estudia derecho, se dedica a trabajar y ayuda a mi madre", dijo su hermana.

Piden cámaras de seguridad

Asimismo, pidió las imágenes de las cámaras de seguridad para que puedan esclarecer los hechos. La hermana detalló que su hermano se encuentra cursando el 5to ciclo de la carrera de derecho y solo se trata de un acto de defensa ante los delincuentes que siempre andan rondando la calle.