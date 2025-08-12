Taxista es asaltado en SJM: banda que rompió lunas de su auto para robarle son menores de edad

Siete menores de edad fueron captados asaltando a un taxista que se encontraba estacionado muy cerca del cruce de la avenida República de Alemania con Manuel Iglesias, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Imágenes de cámaras de seguridad dan cuenta que la manada de atacantes destrozaron el parabrisas posterior y la luna del copiloto de la unidad utilizando ladrillos, para luego robarle el teléfono celular.

La banda acorraló al conductor minutos después de que este habría dejado a un pasajero. Mientras un encapuchado fracturaba el vidrio del copiloto, otro introdujo la mano al vehículo para sustraer el dispositivo móvil.

Aprovechan oscuridad para robos

De acuerdo a uno de los residentes, los delincuentes roban recurrentemente en la zona aprovechando la oscuridad nocturna y tienen un "punto de encuentro" cercano. Los vecinos piden mayor seguridad en el sector.

Cámara de seguridad y sin respuesta municipal

Cabe resaltar, que en una cámara instalada en la zona sería clave para identificar a los delincuentes. Panamericana Televisión intentó obtener declaraciones de la municipalidad sobre la banda que actúa en manada, pero no obtuvo respuesta.