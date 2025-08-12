Fuga de gas en camión de fábrica de licores genera pánico en VES: sospechan que sería un ataque por extorsión

Un camión cisterna de gas perteneciente a una fábrica de licores estuvo a punto de provocar una tragedia en Villa El Salvador. La madrugada del lunes, un sujeto manipuló la válvula del vehículo y provocó una fuga masiva en el sector 1, grupo 17, obligando a los vecinos a evacuar por el fuerte olor a GNV.

El incidente ocurrió alrededor de las 3 a. m., cuando los residentes dormían. Testigos relataron que el gas se extendió rápidamente por las viviendas, lo que obligó a algunas familias a salir a la calle cargando a sus hijos. “Toda mi casa se llenó de gas, mi hija tuvo que salir con su bebé en brazos”, contó una vecina.

DUEÑOS DE LICORERÍA SERÍAN VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN

De acuerdo con los moradores, el camión pertenece a una familia propietaria de una empresa licorera que estaría siendo extorsionada desde hace más de un año. “Ahí bajan bidones de alcohol, es un peligro para todos los que vivimos cerca”, advirtió otro vecino.

Algunas versiones señalan que el sujeto también habría intentado encender el vehículo para robarlo, aunque esto no ha sido confirmado. Los dueños del furgón evitaron dar declaraciones y, según los vecinos, no se presentaron en el lugar tras el incidente.