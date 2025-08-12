Menor en UCI tras ser acuchillado por evitar robo de su celular en Villa El Salvador

Un menor de 14 años permanece en la unidad de cuidados intensivos luego de ser atacado con un cuchillo por un presunto delincuente que le robó su teléfono celular en Villa El Salvador. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Bolívar y Los Álamos.

ADOLESCENTE EN UCI TRAS RESISTIRSE A ASALTO

Cámaras de seguridad registraron al agresor, encapuchado y con el celular en la mano, huyendo de la escena. Segundos después, el adolescente lo siguió para intentar recuperarlo, pero detuvo su carrera al sentir un fuerte dolor en la espalda. Había recibido cinco puñaladas, una de las cuales comprometió su pulmón.

Testigos señalaron que un joven padre de familia lo auxilió y lo trasladó en mototaxi al hospital de Villa El Salvador. El menor llegó con anemia severa y fue sometido a transfusiones de sangre y plasma antes de ser derivado a terapia intensiva, donde permanece con pronóstico reservado.

La familia teme por su seguridad y exige que la Policía capture a los implicados. La investigación continúa para dar con el paradero del principal sospechoso y sus cómplices.