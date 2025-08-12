Comas: piden justicia para hombre que fue atropellado por conductor ebrio

Un grave accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en Comas ha dejado a un ingeniero y padre de familia gravemente herido. La víctima, identificada como Juan Pablo Sotelo Palacios, fue atropellada alrededor de las 8:30 p. m. en el cruce de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, cuando se encontraba saludando a su hermana.

Según el testimonio de Victoria Palacios, el impacto lo arrastró varios metros y lo dejó inconsciente sobre el pavimento. “Se baja para saludarme y en ese momento, en cuestión de segundos, el carro lo atropella y lo bota a unos metros”, relató.

CONDUCÍA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

El presunto responsable, Aldo Alberto Quispe Urbina, llegó detenido a la comisaría Universitaria caminando con dificultad. Familiares de la víctima aseguran que conducía bajo los efectos del alcohol, sin licencia de conducir, sin SOAT y sin tarjeta de propiedad. Además, ya estaba inhabilitado por una infracción M01 (conducir en estado de ebriedad) y el vehículo acumulaba más de 8 mil soles en papeletas impagas.

Tras casi 40 minutos de espera, Sotelo fue auxiliado y trasladado a un hospital, donde permanece internado y estabilizado, aunque con fuertes dolores en la espalda y mareos persistentes. “Nosotros como familiares pedimos que el fiscal acuse con severidad, antes de que se cumplan las 48 horas de detención”, declaró su hermana Gisella Palacios, en referencia al fiscal Roberto César Luis Tavares, de la Primera Fiscalía de Tránsito de Lima Norte.