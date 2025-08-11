Fiscalizador quita canasta de tamales a vendedora ambulante en San Isidro

Un fiscalizador arrebató una canasta de tamales a una vendedora ambulante sin mediar explicación. El hecho ocurrió en la cuadra 5 de Manuel Ugarte y Moscoso, en San Isidro, dejando a la mujer sin su sustento diario.

De acuerdo a imágenes de una cámara de seguridad, se observa al hombre bajando rápidamente de una camioneta blanca y confiscando la mercadería a plena luz del día, provocando el desconcierto en la mujer.

La vendedora, visiblemente afectada, declaró entre lágrimas que el acto fue "un robo". "Hubiese entendido si me hablaba", dijo. La mujer perdió su única herramienta de trabajo ya que se llevaron su canasta con más de 20 tamales y S/22 en efectivo.

Indignación de vecinos y respuesta municipal

Vecinos expresaron indignación ante el trato a Elizabeth, quien padece diabetes y tiene problemas de visión, y jamás tuvo conflictos en la zona durante sus 20 años vendiendo en esta zona de San Isidro.

"Entiendo que realizan su trabajo, pero no la forma en que actuaron", dijo la afectada. La Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado comprometiéndose a investigar y a alinear sus fiscalizaciones con las ordenanzas para "garantizar seguridad".