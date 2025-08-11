VES: intentan incendiar furgoneta de empresa de licores y provocan fuga de gas

Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad intentando quemar una furgoneta estacionada. El hecho ocurrió durante la madrugada en el sector 1, en el grupo 17, en el distrito de Villa el Salvador.

Como se observa en las imágenes, el hombre llegó alrededor de las 3 de la madrugada y se metió por debajo del vehículo para manipularlo. Aún no es claro si fue para mover la unidad o provocar un incendio

Los vecinos tuvieron que evacuar sus viviendas tras la fuga de gas de la válvula de la unidad y llamaron a los bomberos, quienes acudieron hasta el lugar para controlar la emergencia, trabajo que les tomó cerca de dos horas.

Móvil del ataque

Los residentes piensan que se trataría de un atentado, debido a que la unidad pertenece a los dueños de una empresa que fabrica licores, los cuales fueron víctima de un ataque por extorsionadores hace poco más de un año.

Mientras que otro móvil sería que el sujeto habría intentado llevarse la unidad. Los dueños del vehículo no han querido declarar; sin embargo, los residentes temen que los delincuentes regresen y cometan un nuevo atentado.

Temen nuevos ataques

Ante ello, piden la presencia de personal de serenazgo y la Policía Nacional en esta zona de Villa el Salvador. Asimismo, esperan que los afectados coloquen la denuncia para que el hecho no quede impune