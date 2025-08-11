Imágenes del ataque a balazos contra hombre que tomaba emoliente en Lince: víctima conversaba con su agresor

Las calles de Lince se volvieron a teñir de sangre. Un joven fue herido de bala por un sicario en moto en la cuadra 4 de la avenida José Leal, a pocos metros de un concurrido puesto de molientes.

De acuerdo al comandante Daniel Guivar Zumaeta, comisario del distrito, la víctima habría estado conversando previamente con su agresor. Minutos después, al retirarse del lugar, el atacante le disparó por la espalda, provocándole tres impactos de bala en la pierna y el glúteo.

El sicario huyó junto a un cómplice, mientras la Policía activaba el plan cerco con apoyo de patrullas, unidades de los Halcones y comisarías cercanas.

El herido, un ciudadano peruano natural de Iquitos, fue trasladado por los bomberos al hospital Loayza, donde permanece estable. En tanto, el Departamento de Investigación Criminal de Lince ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.