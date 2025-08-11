Padres de colegio en Los Olivos exigen usar aulas prefabricadas para evitar traslado de 7 mil alumnos

Más de 7 mil estudiantes del colegio Hernán Busse de la Guerra, en Los Olivos, podrían ser trasladados a otro plantel tras la demolición del local afectado por el sismo del Día del Padre. La medida ha generado rechazo entre padres de familia, quienes solicitan autorización para dictar clases en aulas prefabricadas que instalaron por cuenta propia en las áreas verdes del centro educativo.

En total, los padres construyeron 18 módulos financiados con aportes personales. Cada familia contribuyó con S/100 para levantar las estructuras, con el objetivo de mantener a los alumnos en el mismo terreno y evitar traslados a zonas más lejanas, como el colegio propuesto por la UGEL en la intersección de Marañón y Huandoy.

Según explican, muchos estudiantes provienen de distritos como Puente Piedra, Carabayllo y Zapallal, por lo que un traslado aumentaría el tiempo de viaje y la exposición a zonas inseguras. “Estamos hablando de niños de primaria y secundaria. El nuevo local está más lejos y es más peligroso”, señaló una madre a Buenos Días Perú.

HACEN LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los apoderados critican que la propuesta oficial no contemple clases semipresenciales como medida temporal. “Nuestros hijos tienen derecho a la educación y estamos haciendo todo lo posible para que no se interrumpa. Solo pedimos que nos dejen usar los módulos que ya construimos”, afirmó otro padre.

La comunidad educativa pidió la intervención del Ministerio de Educación y de la UGEL 02 de Los Olivos para que se autorice el uso de las aulas provisionales, mientras se ejecuta la reconstrucción del colegio.