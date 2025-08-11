Tras incendio en Barrios Altos: vecinos señalan que no pueden reconstruir casas por proyecto de parque

A más de 4 meses del voraz incendio que redujo a cenizas varias viviendas y un depósito en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, los vecinos aún no han podido reconstruir sus predios y se encuentran a la intemperie.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y corroboró que se viene realizando trabajos para reforzar las viviendas luego de que las estructuras quedaron afectadas. Sin embargo, las obras vienen ocasionando conflictos con la comuna capitalina.

En diálogo con Panamericana Televisión, uno de los residentes señaló que no pueden refaccionar sus viviendas, ya que la Municipalidad de Lima tendría previsto realizar un proyecto y los retirarían del lugar.

Ordenanza para retiro y construcción de parque

Según indica el vecino, hay una ordenanza municipal que establece el retiro de los residentes para realizar un parque ante la falta de áreas verdes en el Centro Histórico. Detalló que los inquilinos deben retirarse, mientras que los propietarios recibirían una compensación por los predios.

Multas y pedido vecinal

Detalló que los vecinos vienen siendo multados con 2 UIT por construir su vivienda y temen edificar los predios para que luego sean demolidos y gasten dinero en vano. Esperan no ser retirados para levantar sus viviendas ya que algunos viven en carpas de manera temporal.

Realizan fiesta en espacio quemado

Asimismo, señalan que el último fin de semana se realizó una fiesta hasta altas horas de la noche, en la zona donde se encontraba una cochera y resultó quemada en marzo pasada. Los residentes señalan que llamaron al serenazgo, pero no les hicieron caso.