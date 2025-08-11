Violento enfrentamiento de barristas en Los Olivos deja destrozos: vecinos piden rejas de seguridad

Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes sembró el pánico en el asentamiento humano Cinco Estrellas, en Los Olivos, durante las celebraciones por el aniversario del barrio. Según los vecinos, el hecho se prolongó por 40 minutos y dejó viviendas y vehículos dañados.

Durante la riña se lanzaron piedras, cohetones y disparos. En la zona se hallaron casquillos de bala, un machete y otros objetos contundentes. Varias lunas de viviendas quedaron rotas y al menos un vehículo estacionado terminó con severos daños.

VECINOS ESTÁN HARTOS

Los residentes aseguran que, pese a las llamadas de auxilio, ni Serenazgo ni la Policía acudieron a tiempo. Afirman que las cámaras de seguridad registraron los hechos en tiempo real, pero no se activaron las alarmas para alertar a la población. “Fue un terror, nuestros niños lloraban, los adultos mayores no podían salir de sus casas”, relató una vecina.

La comunidad acusa que los enfrentamientos, antes frecuentes en otra zona, se han trasladado a su barrio tras el cierre de calles en sectores vecinos. Ante esta situación, más de 200 familias exigen al alcalde Felipe Castillo autorización para instalar rejas de seguridad por cuenta propia.