Conductor ebrio atropella a padre de familia en Comas: no tenía licencia y debe S/8 mil en papeletas

Un ingeniero, identificado como Juan Pablo Sotelo Palacios, permanece hospitalizado luego de ser atropellado por un conductor en aparente estado de ebriedad en el cruce de la avenida Universitaria con Guillermo de la Fuente, en Comas.

El hecho ocurrió la noche del último sábado. Según los familiares, Sotelo cruzaba la vía cuando fue embestido y arrastrado varios metros. Su hermana, que se encontraba cerca, se colocó frente al vehículo para impedir que el conductor escapara.

CHOFER SIN LICENCIA Y CON NUMEROSAS MULTAS

El presunto responsable, identificado como Aldo Alberto Quispe Urbina, no contaba con licencia de conducir ni tarjeta de propiedad, y el vehículo acumulaba alrededor de S/8,000 en papeletas. Además, presentaba dos puntos de alcohol en sangre y portaba un casquete de taxi, pese a que el SOAT estaba registrado para uso particular.

La familia denunció que la víctima esperó cerca de 40 minutos sin recibir atención médica y tuvo que ser trasladada en una camioneta policial ante la falta de ambulancias. “Pedimos que no quede libre y que se le sancione con todo el peso de la ley. Mi hermano tiene dos hijos menores que dependen de él”, expresó una de sus hermanas a Buenos Días Perú.

El plazo de detención preliminar vence hoy a las 9:00 p. m., por lo que los familiares instaron al Ministerio Público a formalizar la denuncia antes de que el implicado sea liberado.