SJM: delincuentes en manada rompen lunas de taxi para robar celular a conductor

Delincuentes en manada asaltaron a un taxista que había estacionado su vehículo en la avenida República de Alemania, muy cerca al cruce de la av. Manuel Iglesias, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Cámaras de seguridad dan cuenta que el vehículo de color negro fue atacado por al menos cinco sujetos, quienes arrojaron piedras al taxi para romper las lunas y robarle su teléfono celular en cuestión de minutos.

Los sujetos se retiraron del lugar y el hombre al volante fue auxiliado por serenos del distrito de San Juan de Miraflores. Hasta el momento se desconoce si se trata de un ataque de improviso o perpetrado por falsos pasajeros.

Cámaras habrían captado ataque

Las cámaras de seguridad del distrito habrían captado el ataque y servirán para identificar a los malhechores. Los vecinos señalan que es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes en este punto.

Vecinos temen más robos

Ellos temen que se trate de una banda que viene operando en esta zona y puedan ocurrir más robos o ataques similares a conductores. Por ello, piden mayor seguridad en este sector