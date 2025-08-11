Camioneta choca contra rejas de condominio en Huachipa: conductor se habría quedado dormido

Un conductor de una furgoneta chocó violentamente contra las rejas del condominio Arteco ubicado en la avenida Las Torres de Huachipa, junto al zoológico, tras presuntamente quedarse dormido al volante.

El accidente no dejó víctimas mortales, pero destruyó parte del cerco perimetral. Según confirmaron los vecinos. El conductor solo sufrió lesiones leves y luego recibió atención en un nosocomio.

Residentes del condominio y el conductor llegaron a un acuerdo por un monto de 400 soles para cubrir daños materiales. Asimismo, mencionaron que tomaron esta solución para que el afectado pueda trasladarse a un hospital cercano.

Vecinos expuestos

Sin embargo, el impacto dejó el área sin protección, exponiendo a más de 400 familias a riesgos de delincuencia y nuevos accidentes en esta vía única entre Santa Clara y Lima. Vecinos exigieron medidas preventivas urgentes ante la peligrosidad recurrente del tramo.

Piden semáforos, rompemuelles y alumbrado

Los residentes exigen la instalación de semáforos, rompemuelles y alumbrado público, especialmente por las obras en la avenida Ramiro Prialé que incrementan el tráfico. Señalan que este no es el primer incidente en la zona.