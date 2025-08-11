Empresaria sufre dos robos en menos de dos meses: pide garantías para su vida

En menos de dos meses, una empresaria ha sido víctima de dos robos que la han dejado con temor por su seguridad y la de su familia. El más reciente ocurrió en Puente Piedra, cuando tres delincuentes armados interceptaron su camioneta y encañonaron a sus trabajadores.

ROBOS HAN AFECTADO SU SALUD

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los asaltantes obligaron a las víctimas a descender del vehículo en apenas 15 segundos, bajo amenazas de muerte. Luego huyeron con la unidad.

El segundo hecho se produjo en el Callao. En esa ocasión, otro grupo de delincuentes desmanteló por completo una camioneta de la empresaria, retirando autopartes y dejándola inservible.

“Todo esto me ha provocado una parálisis facial. No salgo de un robo y ya soy víctima de otro. Tengo miedo por mí y por mi familia. Necesito garantías para mi vida y resultados de la investigación”, declaró a Panamericana Noticias.

La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional, y el caso está a cargo de la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove). Sin embargo, la víctima asegura que no observa avances y exige celeridad en las pesquisas.