Asesinan a joven en Puente Piedra y dejan grave a payasito conocido como “Chalequito”

Un ataque a balazos en Puente Piedra dejó un joven muerto y a un animador infantil gravemente herido. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. en la avenida Lomas de Carabayllo, cuando un grupo de amigos compartía bebidas alcohólicas en la vía pública.

De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos —uno encapuchado y otro con gorro blanco— abrieron fuego contra el grupo. Los disparos se concentraron en Juan Daniel Ibáñez Espíritu, de 20 años, quien recibió múltiples impactos. Una mujer que se encontraba con ellos logró huir.

PAYASITO ESTÁ GRAVE

En el ataque también resultó herido Elías Tejada Moriano, conocido como “Chalequito”, un payaso que suele animar fiestas infantiles en la zona. Según testigos, había acudido al lugar para cobrar un adelanto por un show tras salir de una presentación.

Las cámaras de seguridad registraron cómo un joven arrastró a Ibáñez hasta un mototaxi para trasladarlo al hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde llegó sin vida.

El ataque ocurrió en el asentamiento humano Nueva Jerusalén. “Chalequito” permanece internado con diagnóstico de traumatismo abdominal abierto y su estado es crítico. Los vecinos, consternados, evitaron dar declaraciones por temor a represalias.