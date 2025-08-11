Asaltan con pistola a joven en Los Olivos: delincuente le roba su celular y mochila en parque

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un joven que hablaba por celular, fue asaltado por un motociclista armado mientras caminaba en el parque José Carlos Mariátegui, en Los Olivos.

Como se observa en las imágenes, el delincuente lo encañonó directamente al rostro exigiéndole su teléfono celular. Cuando la víctima intentó alejarse, el delincuente insistió en que entregara también su mochila.

Vecinos del distrito confirmaron que los robos son recurrentes. "Aquí es terrible, siempre roban. Los rateros se ponen a tomar en el comedor popular y luego salen en moto", declaró una residente a Panamericana Televisión.

Opinan sobre labor de policía y serenazgo

Otro vecino añadió que "Con temor se camina". Los testimonios coinciden en señalar que estos hechos ocurren diariamente en la zona. Señalaron que el personal de serenazgo carece de capacidad operativa para contrarrestar a criminales con armas de fuego.

Asimismo, criticaron la inacción por parte de las autoridades. "La policía se queda en comisarías y no patrulla. Los serenos no tienen autoridad para enfrentar delincuentes armados", afirmó otro entrevistado.

Piden mayor seguridad

Ante la ola de delincuencia, los residentes solicitaron mayor presencia policial. Exigen que las autoridades incrementen rondas preventivas en parques y calles aledañas para frenar la delincuencia.