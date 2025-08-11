Retiran más de 3 millones de pastas dentales Colgate Clean Mint por riesgo de lesiones bucales

Indecopi ordenó el retiro de 3,156,792 unidades de la pasta dental Colgate Total Clean Mint tras detectar que su consumo podría provocar reacciones adversas en la boca. El organismo advirtió que el producto contiene un saborizante que, en ciertos usuarios, causa hinchazón, dolor o lesiones como aftas y llagas.

¿QUÉ HACER SI YA COMPRARON EL PRODUCTO?

La alerta cobra especial relevancia porque, del total distribuido, más de 2.6 millones de unidades ya fueron adquiridas. Ante la aparición de síntomas, las autoridades instaron a suspender el uso y acudir de inmediato a un centro médico. Posteriormente, el consumidor podrá presentar un reclamo formal a la marca.

La empresa lamentó lo ocurrido y anunció la suspensión de la venta de esta presentación. Precisó que la medida no afecta a toda la línea Colgate, sino únicamente a la versión Total Clean Mint.

El retiro, vigente desde el 31 de julio de 2025, forma parte de una serie de alertas sanitarias que en las últimas semanas se han emitido en distintos países de América Latina.