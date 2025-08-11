Reabren dos carriles en la avenida Paseo Colón: habilitan nuevo paradero para el Corredor Morado

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reabrió dos carriles exclusivos del Paseo Colón (antes avenida 9 de diciembre), desde el jr. Washington hasta la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

La medida se da por el avance de obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, para recuperar la conectividad vehicular. Con esta reapertura parcial, quedó operativo el carril exclusivo para buses de la ruta 404 del Corredor Morado.

Asimismo, se habilitó un nuevo paradero en Plaza Grau (sentido San Juan de Lurigancho) y se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota cercanos a Plaza Bolognesi. Un equipo de Buenos Días Perú corroboró que los buses del Corredor Morado circulan con normalidad.

Reducción de tiempo para usuarios

Con la implementación de los dos carriles exclusivos se reduce hasta 10 minutos el tiempo de viaje de los usuarios diarios del Corredor Morado, que cubre la ruta de Magdalena hasta el distrito de San Juan de Lurigancho.

Cruce era tomado por colectiveros

Cabe resaltar, que este cruce era tomado por los colectiveros y ahora no se observa la presencia de vehículos informales. Los usuarios ahora cuentan con más paraderos para tomar estos vehículos del servicio.