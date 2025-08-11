Chaclacayo: motociclista muere tras ser atropellado por conductor presuntamente ebrio

Un trágico accidente en Chaclacayo dejó un motociclista muerto y varios heridos. Según testigos, el chofer de un auto Hyundai, en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su vehículo, atropelló a un conductor de moto y provocó un choque múltiple que involucró a otros cinco vehículos.

El hecho ocurrió a la altura del paradero Unión. La víctima fue identificada por sus familiares como Miguel Ángel Loayza Reyes, quien se dedicaba al reparto de gas.

Testigos relataron que el impacto lanzó al repartidor varios metros. “Este señor, como lo ve, está fallecido”, señaló un vecino. Otro chofer afectado indicó que el fuerte golpe los tomó por sorpresa mientras el tráfico estaba detenido.

HABRÍA INTENTADO HUIR TRAS EL ACCIDENTE

El presunto responsable fue identificado como Edgar David Condor Chauco, de 31 años, quien, según vecinos, intentó huir del lugar pero fue retenido. La Policía lo trasladó a la comisaría de Chaclacayo para las investigaciones correspondientes.