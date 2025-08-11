Protestan tras arresto de exjefe del Escuadrón Verde, Walter Palomino: fue detenido por presunta corrupción

La detención preliminar del coronel en retiro Walter Palomino, exjefe del Escuadrón Verde, provocó una protesta en el frontis de la Prefectura de Lima, en la avenida España. La Policía lo investiga por presuntamente respaldar operativos irregulares en San Juan de Miraflores, en los que se habrían incautado armas para luego exigir dinero a cambio de liberar a los intervenidos.

ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN

Palomino, quien dejó el cargo hace siete meses, es señalado como integrante de la presunta organización criminal “Los Incorregibles de San Juan de Miraflores”, integrada por policías activos y en retiro.

Durante el plantón, allegados defendieron su trayectoria. “Walter Palomino es un coronel intachable. Ha trabajado muchos años por la institución, dirigió el grupo Terna y desarticuló redes criminales”, expresó una de las manifestantes.

También cuestionaron la evidencia presentada. “En ninguna imagen se le ve participando. Solo muestran su foto como si fuera el responsable. Él no tiene nada que ver”, sostuvo otro asistente.

De acuerdo con la tesis fiscal, Palomino habría brindado respaldo para ejecutar los operativos cuestionados. Según sus familiares, el exjefe policial estaba en proceso de reincorporarse a la institución tras considerar irregular su pase al retiro.