Sujeto huye dejando municiones y drogas en su mototaxi tras megaoperativo en El Agustino

La lucha contra la criminalidad en El Agustino se intensificó este fin de semana con operativos conjuntos entre la municipalidad y la Policía Nacional del Perú. El último sábado, se efectuaron controles de identidad y acciones de fiscalización en diferentes puntos del distrito.

En la zona del cerro Garcilaso, agentes del grupo Terna intervinieron a un sujeto que huyó, abandonando su mototaxi. Durante la inspección se incautaron municiones y droga.

CLAUSURAN LOCAL E INTERVIENEN A BARRISTAS

Las autoridades también ingresaron a locales nocturnos para identificar requisitoriados y verificar licencias. En uno de estos establecimientos se detectó venta de alcohol sin autorización, pese a que contaba con permiso solo para operar como restaurante. El equipo de fiscalización notificó y procedió a clausurar el lugar.

“Estamos verificando que se cumplan las normas administrativas y que los giros correspondan a las licencias otorgadas”, precisó un representante municipal.

Finalmente, el operativo incluyó acciones contra pseudobarristas que promueven la violencia en las calles. Las zonas intervenidas fueron Puente Nuevo, Cenicero y el cerro Garcilaso.