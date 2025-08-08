Se atrasó un día en pagar S/5 y le queman la combi: alias 'Tito' estaría detrás de extorsión

En plena madrugada, dos sujetos a bordo de una moto rociaron combustible y prendieron fuego a una combi estacionada en la urbanización Planeta, en el Cercado de Lima.

El ataque, registrado por una cámara de seguridad, duró apenas segundos. Los extorsionadores huyeron con dirección a la avenida Enrique Meiggs, pero el fuego no solo destruyó el vehículo, sino que también dañó seriamente una vivienda de tres pisos contigua, rompiendo vidrios y quemando cortinas.

Según los familiares del conductor, el atentado se produjo porque este se retrasó un día en pagar S/ 5 de cupo. La víctima alquilaba la combi para cubrir la ruta Reinoso–Tacna y ahora se encuentra sin herramienta de trabajo, mientras enfrenta gastos por los daños al inmueble afectado.

AMENAZAN CON MATAR AL CHOFER

Horas después, el presunto cabecilla, identificado con el alias “Tito”, se adjudicó el atentado a través de un mensaje de WhatsApp, en el que advirtió que la próxima vez no atacará una unidad, sino que “dejará a un chofer tirado en su timón”.

Por temor, el afectado decidió no presentar denuncia. La amenaza ha generado gran preocupación entre transportistas y vecinos de la zona, que aseguran vivir bajo constante riesgo por las extorsiones.