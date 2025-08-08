Vecinos de SJL advierten a delincuentes con carteles: “Si te agarramos, te linchamos”

La inseguridad en San Juan de Lurigancho ha llevado a los vecinos de Huáscar, en el paradero 2, a tomar medidas extremas. En los últimos días, colocaron carteles en las entradas de su barrio con un mensaje directo para los delincuentes.

“Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Nosotros no llevamos a la policía ni serenazgo. El barrio del 2 y medio se respeta”, se lee en el afiche.

HARTOS DE LA INSEGURIDAD Y NO TEMEN ENFRENTARLA CON SUS PROPIAS MANOS

Según contaron a Panamericana Televisión, la decisión se tomó luego de continuos robos y asaltos a cualquier hora del día, pese a la instalación de cámaras de seguridad y rejas en las viviendas. Los moradores aseguran que han perdido la confianza en las autoridades, a quienes acusan de no brindarles protección.

“Acá no aparece la policía ni el serenazgo. Vivimos encerrados, como en una cárcel”, denunció una vecina. Otro residente afirmó que, incluso con los carteles, los atracos continúan y que las calles se han convertido en zonas de riesgo permanente.

Las imágenes muestran calles cortas con portones y ventanas enrejadas, tiendas protegidas con mallas de metal y cámaras de vigilancia que, según los vecinos, “solo registran los delitos, pero no ayudan a resolverlos”.

La comunidad espera que esta advertencia sirva como medida disuasiva, aunque reconocen que la delincuencia en la zona sigue “imparable”.